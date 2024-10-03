3児の母である、ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんは、育児において最大のストレスは『成し遂げられないこと』だと最近聞いたそう。それでは一体どういう風にストレスを解消していけば良いのかというと…？ ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko