愛知県警は3日、トレーディングカード販売店に侵入し、高額な人気カードを盗んで売却したなどとして、窃盗容疑などで男7人を逮捕したと発表した。昨年11月以降、13府県で約150件の窃盗事件に関与した疑いがあるとみて調べている。