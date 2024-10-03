SEVENTEENがカムバックのカウントダウンに突入した。【写真】入隊のジョンハン、ファンへの愛語る「CARATを守るため」PLEDISエンターテインメントは10月3日、公式SNSにSEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のトラックリストを公開した。タイトル曲は『LOVE、MONEY、FAME（feat. DJ Khaled）』。同曲はメンバーのウジをはじめ、BUMZU、世界的なプロデューサーのDJキャリドがともに作曲を行った。（画像＝PLEDISエンター