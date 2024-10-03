10月5日に開幕戦を迎える熊本ヴォルターズの選手たちが、木村敬（きむら たかし）熊本県知事にB1昇格を誓いました。 【写真を見る】熊本ヴォルターズ開幕戦を前に県庁訪問「B1昇格で熊本に恩返しを」 県庁を訪れたのは、熊本ヴォルターズの本村亮輔（もとむら りょうすけ）キャプテンやジェフリー・ヒロナカヘッドコーチなど5人です。 Bリーグは2年後からリーグの改革が始まるため