3日朝、八代市の国道3号で、歩行者の男性が軽貨物自動車にはねられ死亡しました。 事故があったのは八代市岡町中の国道3号です。警察によりますと1日午前6時前、氷川町方面に走行中の軽貨物自動車が、道路の左側を同じ方向に向かっていた男性をはねました。男性は八代市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に出血性ショックで死亡しました。軽貨物自動車を運転していた48歳の男性にけがはありませんでした。 現場は路側帯