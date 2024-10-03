［２日ロイター］ - 米自動車大手フォード・モーターが２日発表した第３・四半期の米国内新車販売台数は５０万４０３９台と、前年同期の５０万０５０４台に比べて微増にとどまった。２３年第３・四半期は同７．７％増加していた。トヨタ自動車や米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）など他の主要メーカーが今月１日に発表した第３・四半期販売台数も低調だった。消費者が懐事情を踏まえて購入を控え続けているほか、営業日数が前