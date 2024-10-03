【モデルプレス＝2024/10/03】FANTASTICSの佐藤大樹が、2日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。EXILE HIROの太っ腹なエピソードを明かした。【写真】FANTASTICSら、レッドカーペットで“リアル”逃走中◆佐藤大樹、LDH先輩との食事は「1円も出したことがない」この日は「経済を回しまくる女と1円でも節約したい女」をテーマに、浪費と節約についてトーク。月に15万円〜20