来場者が５万人に到達した県立横浜平沼高校歴史資料展示室のセレモニー（真澄会提供）来年、創立１２５周年を迎える神奈川県立横浜平沼高校（横浜市西区）の歴史資料展示室の来場者が、５万人に到達した。セレモニーが行われ、節目の来場者に記念品が贈られた。同校は１９００年に創立された。横浜の中心部が壊滅的な被害に見舞われた２３年の関東大震災や４５年の横浜大空襲などを乗り越え、校史を刻んできた。その歩みを振