この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。義母から急な相談で呼び出されたほぺ美さん夫婦。言いづらそうにする義母の口から出た言葉は、「口座の残高が減っている気がする」というものでした。予想外のできごとに絶句した夫が詳しく話を聞くと、義姉が持っていたATMの明細書に違和感を感じたようです。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第7話をごらんください。 &#1