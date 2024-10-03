「ウマ娘」の藤田晋オーナーが所有するシンフォーエバー(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、サウジアラビアロイヤルカップ(2歳・GIII・芝1600m)で重賞初制覇を狙う。 シンフォーエバーは父Complexity、母Praising、母の父Pulpitの血統。父は18年の米G1・シャンペンSの覇者。現2歳が初年度産駒となる。今年のOBSマーチセールで30万ドルの値が付いた。また同馬は、右目が魚目(※)である