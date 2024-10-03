【究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-】 受注期間：10月3日～11月18日23時59分 2025年4月 発送予定 価格：777,777円 メガハウスは、玩具「究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-」を2025年4月に発売する。通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付けており、受注期間は1