【「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」ホロ 浴衣美人ver.】 予約期間：10月3日12時～11月6日 発売時期：2025年3月 予定 価格： 通常版 20,900円 KADOKAWAスペシャルセット 23,100円 KADOKAWAは、フィギュア「『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ 浴衣美人ver.」の予約受付を10月3日12時から11月6日