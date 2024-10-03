女優の榮倉奈々が３日、都内で「ＢＯＵＣＨＥＲＯＮＰＯＰ―ＵＰ“ＱＵＡＴＲＥｉｓ２０”オープン記念フォトコール」に出席した。フランス発の高級宝飾ブランドのイベント。ジュエリーを身につけて登場した榮倉は「普段付けていて、元々好きです。ホテルに食事に行くとか、記念日とかはいつもより多く付けたりします」と明かした。自身にとってジュエリーがどのような存在であるのか問われると「特別な気持ちにさせて