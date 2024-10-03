【もりもり紅しょうが巾着】 10月17日～ 順次発売 価格：1回400円 もりもり紅しょうが巾着 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「もりもり紅しょうが巾着」を10月17日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、チャーハンや焼きそばなど紅ショウガを載せる料理を模した巾着のカプセルトイ。紐部分が赤くなって