10月1日（火）からスタートした新感覚の経済番組「LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜」（毎週火曜夜11時06分）を、「テレ東BIZ」でアーカイブ配信中！【動画】MCは林修！新感覚の経済番組「LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜」林修×テレ東報道局。「モノの値段を細かく解体」し、「何が値上がりの原因なのか」や、「モノの値段をピンからキリまで見る」ことで新たな発見があるはず。得する情報も満載！ 新感覚の経