ロシアの首都・モスクワ郊外の建設現場で、北朝鮮出身の労働者が労災事故に遭った。しかし、現場の責任者が適切な処置を取らなかったため、死亡した。ロシアメディアMashのテレグラムチャンネルによると、事故が起きたのは先月26日午後10時ごろのことだ。モスクワ郊外のヒムキで、北朝鮮出身の労働者、リ・ヨンチョルさんが、足を踏み外して建物の3階から仰向けに転落した。彼は、コンクリートが打設された建築現場の中庭に倒れて