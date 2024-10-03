山形市の国道13号で3日未明、大学生の21歳の男性が乗用車にはねられ死亡しました。警察によりますと、きょう午前0時半すぎ、山形市東青田4丁目を通る国道13号の十字路交差点を、東に横断していた男性が左から来た乗用車にはねられました。男性は山形市東青田2丁目の大学生・松本宙さん（21）で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、午前1時15分に死亡が確認されました。死因は出血性ショックでした。また、車を運転していた