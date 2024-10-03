警視庁知人の20代女性に睡眠薬を飲ませ、性的暴行を加えたとして、警視庁捜査1課は3日、準強制性交などの疑いで、東京都渋谷区富ケ谷、芸能プロデューサー細川拓容疑者（42）＝わいせつ目的略取と不同意性交の罪で起訴＝を逮捕した。逮捕容疑は2022年5月6日夜、渋谷区のホテルで抵抗できない状態の女性に性的暴行を加え、スマートフォンで撮影した疑い。捜査1課によると黙秘している。細川容疑者は別の女性に睡眠薬を飲ませ