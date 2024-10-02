お笑い芸人の小島よしおが、10月1日（火）放送の『夫が寝たあとに』に出演。「なんで大人だけ寝る前にスマホを見ていいの？」という、小学生のお悩みに回答した。【映像】「なんで大人だけスマホを見ていいの？」小島よしおの神回答同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、"ママの本音"を語り尽くすママ特化型トークバラエティ。今回は、「みんなで学ぼう小学生SP」と題し、新企画「小学生のお悩み相談」を実