ロシア外務省のザハロワ情報局長は２日の記者会見で、ロシア軍機が９月２３日に領空侵犯したとして日本政府が外交ルートで行った抗議を「一蹴した」と反発した。日本側の主張を裏付ける情報を「われわれ（ロシア外務省）は持ち合わせていない」と主張し、政治問題化せずに防衛当局間で議論すべき問題だとして深入りを避けた。