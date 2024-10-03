企業のサーバーにウイルスを仕込んだうえ不正アクセスした疑いで神奈川県の男が逮捕されました。 アルバイトの男（２１）は去年５月、広島県内の企業のサーバーに侵入してアクセス制限を回避するウイルスを仕込み、そのウイルスを利用して不正アクセスした疑いが持たれています。 男は「ホームページの改ざんに興味があって好奇心でやりました」と容疑を認めています。 去年６月、広島市内