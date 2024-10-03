アベノミクス円安の「終わり」に近い=米ドル／円 アベノミクス円安とは、2012年12月の第2次安倍内閣誕生当時、1米ドル＝80円台だった米ドル／円が2015年6月125円まで、約2年半で40円以上の大幅な米ドル高・円安となった動きである（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の推移（1990年～） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券作成 自民党の高市早苗氏は、機動的な財政政策、大胆な金融緩和などを柱にした