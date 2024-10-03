[ローマ ２日 ロイター] - イタリア統計局（ＩＳＴＡＴ）が２日発表した８月の失業率は６．２％と７月の６．４％（改定値）から改善し、２００７年９月以来の低水準となった。ロイターがまとめた１２人のアナリスト予想は６．６％だった。８月は差し引きで４万５０００人の雇用が創出された。６─８月の就業者は前期比１１万４０００人（０．５％）増。８月単月では前年同月比４９万４０００人（２．１％）増だった。若年層（