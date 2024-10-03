顧客や取引先などのカスタマーから受ける理不尽なクレーム「カスタマーハラスメント(通称「カスハラ」)」。今回はマイナビニュース会員を対象に実施したアンケートの中から、実際にあったカスハラを4コマ漫画にして紹介していきます。こんな場面に遭遇したらあなたはどうしますか?✅「本当にあったカスハラ」1話から無料でイッキ読み!○■通り過ぎた客がなぜか戻ってきて大激怒! その驚きの理由とは?✅「本当にあったカ