[ベルリン２日ロイター] - ドイツ高級車大手メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス最高経営責任者（ＣＥＯ）は、中国の消費者信頼感の危機を打開することが同社にとって短・中期的に最も重要になっているとの見解を示した。自動車市場は「ダーウィン的弱肉強食の世界」になっているとも指摘した。ベルリンで開催されたイベント「グローバル・ダイアログ」で発言した。ケレニウス氏は、中国で起きている電気自動車（ＥＶ）