米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」５周年記念大会（１０月２日＝日本時間３日、ペンシルベニア州ピッツバーグ）で、元新日本プロレスのＡＥＷコンチネンタル王者オカダ・カズチカ（３６）がＡＥＷ世界王者ブライアン・ダニエルソン（４３）に同団体入団後初のピンフォール負けを喫した。オカダとブライアンは過去２回のシングルマッチで１勝１敗。昨年６月の新日本プロレスとＡＥＷの合同興行（カナダ）ではブライア