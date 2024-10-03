【桜井政博のゲーム作るには】 10月15日 終了予定 ゲームクリエイター・桜井政博氏は、自身のYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」について、通常回の最後は10月15日予定となることを明かした。 「桜井政博のゲーム作るには」は、桜井氏がゲーム制作にまつわる話を公開するYouTubeチャンネル。これから世に出るゲームの面