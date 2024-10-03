Ｆ１の次戦、米国グランプリ（ＧＰ＝テキサス州オースティン、決勝２０日＝日本時間同２１日）の観戦チケットが?ある理由?で急激に販売が伸びている。米スポーツ専門放送局「ＥＳＰＮ」は「フェルスタッペンの苦戦が、オースティンＧＰのチケット売り上げを牽引」と題して異例の事態を特集した。「オースティン・サーキットの責任者であるボビー・エプスタイン氏によると、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）がそれほど