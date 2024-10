アーティスト/プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGがプロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えるガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が、2025年1月11日(土)にKアリーナ横浜にて開催されることが決定した。【写真を見る】BMSG、各日全63曲を通して繰り広げたステージファイナリスト