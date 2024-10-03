俳優の大沢たかおが2日までにインスタグラムを更新。胸元をのぞかせた白シャツ姿を披露すると、ファンから「似合いすぎて神」「爽やかで素敵」といった反響が寄せられた。【写真】大沢たかお、胸筋もチラリの爽やかな白シャツ姿大沢がコーヒーカップの絵文字とともに公開したのは自身のソロショット。写真には白シャツを着てコーヒーを飲みながら、カメラに微笑みかける姿が収められている。シャツの胸元から筋肉をのぞかせ