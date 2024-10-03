東京午前のドル円は１４７．２４円付近まで円売り・ドル買いが継続した。昨日、石破首相が日銀の追加利上げをけん制したことが引き続き手がかりとなっている。自民党総裁選挙後の円高は完全に巻き戻された。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）における小幅な利下げ観測が高まっていることもドル円の支援要因。 ユーロ円は１６２．４９円付近、ポンド円は１９５．１８円付近、豪ドル円は１０１．２８円付近まで