オリックスは３日、曽谷龍平投手が２日に神戸市内の病院で右手有鉤（ゆうこう）骨摘出術を受けたことを発表した。今後は患部の状態を確認しながら、リハビリ、練習などを行っていく。曽谷はプロ２年目の今季、春先から先発の一角を担ってチームトップタイの７勝。交流戦中から患部の痛みを抱えていたため、自身の最終登板を終え、速やかにメスを入れた。