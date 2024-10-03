３日前引けの日経平均株価は前営業日比８４６円２７銭高の３万８６５５円０３銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億３３７５万株、売買代金概算は２兆３２５７億円。値上がり銘柄数は１４５９、対して値下がり銘柄数は１５０、変わらずは３６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株中心に一気に買い戻しが進み、日経平均株価は急反発し一時１０００円を超える上昇をみせた。前引け時点で３万８０００