Ｊ２仙台を運営する株式会社ベガルタ仙台は３日、仙台市内で取締役会を行い、２４年度の中間決算と業績見込みを発表した。今季のＪ２は２チーム少なくなったことでホームゲームが３試合減少したが、平均入場者は昨季の１万１４０５人から１万２３５７人に増加。通期の入場料収入は昨年より３０００万円以上増える見込みで、経費削減効果を含め２１００万円の黒字を見込んでいる。板橋秀樹社長は「ホームの試合が減る厳しい環境