オリックスは3日、曽谷龍平投手が2日に神戸市内の病院で右手有鉤（ゆうこう）骨摘出術を受けたことを発表した。2年目左腕は今季先発陣の一員としてチームトップタイの7勝（11敗）、防御率2・34を記録。来季へ万全の状態を整えるため、利き手と逆の右手首に抱えていた箇所の手術に踏み切った。今後は患部の状態を確認しながらリハビリ、練習等を行う予定。