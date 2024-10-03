女優の内田有紀（４８）が３日、都内で行われた「ヤクルト本社『豆乳の力』商品説明会＆ＣＭ発表会」に出席した。「豆乳の力」は豆乳を乳酸菌とビフィズス菌で発酵させた、はっ酵豆乳食品。内田がイメージモデルを務め、新ＣＭにも出演する。内田は、白のノースリーブ衣装でスラリと伸びた長い手足と抜群のプロポーションを披露した。年齢を感じさせない見事な肌の張りを見せつけ笑顔。「子どもの頃から豆乳が大好き。年齢を