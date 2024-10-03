障害者グループホームの入所者の預金口座からおよそ900万円を横領した疑いで施設長だった女が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは大分県国東市国見町のパート従業員・市原淡水容疑者52歳です。 警察によりますと、市原容疑者は2019年7月ごろから12月ごろにかけて、自身が施設長を務めていた障害者グループホームの当時50代の女性入所者の預金口座からおよそ900万円を横領した疑い