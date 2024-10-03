【週刊ヤングジャンプ 2024年No.44】 10月3日 発売 価格：460円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.44」を10月3日に発売した。価格は460円。 今号は、表紙と巻頭グラビアを指原莉乃さんが飾る。巻頭カラーには新連載の「ギャルアミダブツ」が掲載されるほか、センターグラビアには大村杏さん、巻末グラビアには赤間四季さん