YouTuberのタケヤキ翔が2024年9月25日にYouTubeチャンネルを更新。シンガポール航空のスイートクラスに搭乗してレビューを行っている。 参考：【写真】「夢がある」飛行機内の豪華空間……公開された片道100万円“スイートクラス” タケヤキ翔は、主に大食いや心霊スポット紹介などを投稿しているクリエイター。音楽プロジェクト「ラトゥラトゥ」のボーカルとしても活動するなど、多方