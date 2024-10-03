草磲剛が所有するビンテージデニムをお披露目する展示会『STAY BRAVE』が、渋谷 6142にて11月9日から17日まで開催される。 （関連：稲垣吾郎と草磲剛、スタッフ、上野樹里＆和田唱夫妻まで香取慎吾が考える“パートナー”の関係性） 同展示会のチケットなどの詳細は、公式ホームページやSNS、草磲剛公式Instagram、X（旧Twitter）にて後日発表予定だ。 （文＝リアルサウ