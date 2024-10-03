３日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。２日発表の米９月ＡＤＰ雇用統計が強い内容だったことを受け、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが逆風となった。 米指標で雇用情勢の底堅さが示されたことで、２日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退。これが東京市場に影響し、債券先物は売り優勢でスタートした。前日に石破茂首相が追加利上げに慎重な姿勢をみせ