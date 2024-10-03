北朝鮮が散布した「汚物風船」が、韓国側の目標地域に落下するよう設計されていたという分析が出ている。【画像】北朝鮮が“糞尿テロ”を韓国に敢行…「汚物風船」タイマーと接続された起爆装置が原因だ。共に民主党のユン・フドク議員によると、今年発見された汚物風船は計5462個であることが確認された。これまでに22回にわたって散布された北朝鮮の汚物風船の発見地域について、合同参謀本部と全国地方警察庁の資料を集計・分析