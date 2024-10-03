エイコーは、Seriaをはじめとする100円ショップにて、ナルミヤ・インターナショナルが手がけるアパレルブランド「ANGEL BLUE」のオリジナル商品を発売します。■切手風のマスキングテープなど全6商品が登場同ブランドは、1989年に誕生したアパレルティーンブランドでオリジナルキャラクター「ナカムラくん」を取り入れたデザインを展開しています。ラインナップは、切手風のマスキングテープやジッパー袋、ケーブルタイ、診察券・