2024年3月に理研ビタミン株式会社から発売された「あえるわかめちゃん(R) ナムル風うま塩味」が、副菜づくりに便利だと注目を集めている。本商品は、野菜とあえるだけで簡単にひと品作ることができる味付きソフトわかめで、国内No.1(※)のレシピプラットフォーム「クラシル」との共創プロジェクトで生まれた商品だ。【写真】「あえるわかめちゃん ナムル風うま塩味」を使った「たたききゅうりとわかめのうま塩ナムル風」(※)クラシ