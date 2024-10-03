堂本光一9月28日、KinKi Kidsの堂本光一が作、構成、演出、主演を務めるミュージカル『Endless SHOCK』が福岡県・博多座の昼の部で、通算2100回を迎えた。2000年から上演されてきた『SHOCK』シリーズは、2025年からの帝国劇場の建て替えを受け、今年で終幕することが決まっており、注目度が高い。この日は昼公演と夜公演のあいだに「単独主演記録1位 2100回記念カーテンコール」がおこなわれたのだが、報道陣から飛び出した