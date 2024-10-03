Image: 土屋鞄製造所 使い続けたい名品とは、まさにこのこと。デザインはベーシックでコンパクト。革の質感と細かな手仕事の光るディテールで、存在感抜群です。街歩きにピッタリな「ショルダーバッグ」 Image: 土屋鞄製造所 「ディアリオ ストロールショルダー」 53,900円（税込）。左から、ブラック、ブラウンの2色。