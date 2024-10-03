3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比900円高の3万8650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値3万8655.03円に対しては5.03円安。出来高は4万1397枚となっている。 TOPIX先物期近は2691.5ポイントと前日比46ポイント高、現物終値比1.32ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38650+9