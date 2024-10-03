女優で歌手の菊池桃子（56）が3日、公式サイトを通じ、「週刊新潮」10月号掲載の自身に関する記事の内容を否定した。「週刊新潮」は10月10日号で、菊池と有名作曲家とトラブルを報じた。菊池は記事内容を否定し「法的措置を検討すべく、弁護士事務所と相談しております」とする声明を発表した。公式発表は以下の通り。株式会社 新潮社「週刊新潮」の記事に関して関係者・ファンの皆様にご心配をおかけし申し訳ございま