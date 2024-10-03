中東のレバノン情勢の緊迫を受けて、在留邦人の退避に備え、航空自衛隊の輸送機「Ｃ２」２機が３日午前、空自美保基地（鳥取県）を離陸した。ヨルダンとギリシャで待機する予定。木原前防衛相が９月下旬に自衛隊機の派遣を決めていた。