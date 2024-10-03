熊本市交通局は２日、熊本市電が停車を指示する信号を見落として交差点を通過したと発表した。乗客約４０人にけがはなかった。インシデントとして国土交通省九州運輸局に報告した。市電での重大インシデントやトラブルは今年１２件目。発表によると、同日午後０時２０分頃、熊本市中央区の銀座通り歩道橋交差点で、健軍町発田崎橋行きの市電（１両編成）が、直進を指示する市電用の矢印信号が未点灯なのに交差点に進入した。目